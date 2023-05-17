تحويل متهم بالقتل لمستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية و15 عاما لـ 3 آخرين بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية وسام ماهر السيد احمد، عبدالله عبدالله مطاوع، السيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، السيد مصطفي رجب، بتحويل المتهم بإنهاء حياة شخص داخل مسجد أثناء آداء صلاة الجمعة في قرية ميت السودان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إلي مستشفي العباسية للكشف علي سلامه قواه العقلية، وتحديد جلسه سبتمبر القادم لإستكمال المحاكمة، ومعاقبه 3 متهمين آخرين بإنهاء حياه آخر بالاشغال الشاقه 15 عاما

وتعود أحداث الواقعة، لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بالهجوم علي آخر داخل المسجد أثناء أداء صلاه الجمعه وقيامه بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض أمام مرأي ومسمع من الجميع.

وانتقلت قوه أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع الشربيني عوض المتولي، بطعنات متفرقه علي يد صابر. ف. ع. ع. 35 عام ومقيمان قرية ميت السودان دائرة المركز، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي الجاني وتحويله للنيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بتحويل القضية إلي محكمة جنايات المنصورة، حيث جاء بيان النيابة العامة بأنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، المتهم صابر. ف. ع. ع.35. عام، فلاح، 35 عام، مقيم ميت السودان مركز دكرنس، إنه في يوم 9/9/2022، قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النيه وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين وتوجه اليه، حيث مكان تواجده داخل إحدي دور العبادة، واستل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه مباغتا إياه بعدد من الطعنات استقرت في رقبته، تاركا إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموضحه في تقرير الصفه التشريحيه، وأحرز بغير ترخيص سلاح ابيض "سكينتين" المستخدمين فى تنفيذ الجريمة.

وطلب محام الجاني أثناء دفاعه أمام هيئه المحكمه بعرض الجاني علي أخصاء في الطب النفسي، لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم وبيان صحه قواه العقليه، والتي جاء في تقريرها أن المتهم يعاني من مرض وراثي عباره عن اضطرابات ونوبات نفسية وعصبية، ومازالت تباشر محكمة جنايات المنصورة جلساتها لمحاكمة المتهم والنطق بالحكم.

وفي سياق متصل قضت الدائرة الثانية في محكمه جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية وسام ماهر السيد احمد، عبدالله عبدالله مطاوع، السيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، السيد مصطفي رجب، بمعاقبة 3 متهمين بإنهاء حياة شخص داخل قرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالأشغال الشاقة لمده 15 عاما

وكان تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شخص بطلق ناري في الطريق العام ما بين قريه ديمشلت وميت النحال بدائرة المركز

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد عبدالحميد عبدالمنعم جمعة بطلق ناري، وبتكثيف الإجراءات تبين أن 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار من أسلحه ناريه تجاة المجني عليه بقصد إنهاء حياته

وشكلت مديرية أمن الدقهلية فريق أمني بالتعاون مع ظباط مباحث مركز شرطة دكرنس، وتمكنوا من إلقاء القبض علي شخصان من بين ال 3 متهمين، وتم إحاله القضية للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلي محكمة جنايات المنصورة حيث جاء في قرار الإحالة أنه بعد الإطلاع علي الأوراق وما جاء فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة

1_محمد أ م "محبوس" 38 عام،عامل، مقيم قرية ميت النحال مركز دكرنس

2_ عبدالله أ م "محبوس" 26 عام، مقيم ميت النحال مركز دكرنس

3_اسماعيل أ ع "هارب"

بأنه في يوم 5/12/2022، المتهمان الأول والثاني قتلا المجني علية احمد عبدالحميد عبدالمنعم جمعة، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية" بندقية آلية وخرطوش" وتربصا له بإحدي المباني بجوار الطريق العام والذي أيقنا مروره من أمامه وما أن ظفرا به حتي أطلقوا صوبه عدة أعيره ناريه قاصدين إزهاق روحه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني علية اسماعيل ابراهيم عبدالحميد خليل مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النيه وعقدا العزم علي قتله وأعدا لذلك الأسلحة النارية وتربصا له بالمكان الذى أيقنا مروره من أمامه بالطريق العام وما أن طفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه إلا انه تمكن من الفرار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

حازا وأحرزا سلاح ناري مششخن "بندية ألية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها

حازا وأحرزا ذخيرة "اثني عشر طلقة"

حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"

حازا وأحرزا ذخيرة "ثلاث طلقات"

حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين" لاستخدامه فى الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.