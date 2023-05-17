انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بكلية السياحة فى جامعة قناة السويس

انطلقت اليوم الاربعاء فاعليات ملتقى كلية السياحة والفنادق الخامس بجامعة قناة السويس بمشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومشاركة أكثر من 14 مؤسسة سياحية ما بين فنادق ومطاعم وشركات سياحة.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق، و إشراف تنفيذي الدكتور حماده حسني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و منسق المؤتمر الدكتور عثمان الصاوي مدير وحدة متابعة الخريجين. بحضور عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت و المطاعم السياحية، ولفيف من رؤساء مجالس الشركات السياحية، وممثلي وزارة السياحة والآثار و الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن عقد ملتقيات التوظيف بكليات الجامعة يساهم في توفير فرص عمل و تدريب للطلاب تتلائم و تخصصاتهم، مضيفا أنها تساعد في ربط الطالب والخريج بسوق العمل، وإتاحتها الفرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للتواصل مع الشركات ومؤسسات المجتمع، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للخريج و إعداده للحياة العملية.

وفي افتتاحه للملتقى- أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية بما يلائم احتياجات سوق العمل، موضحا أن الملتقى يعد مجالا لطرح وتنفيذ استبيان الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا، والتعرف على إشكاليات صناعة السياحة والضيافة.

كما يهدف الملتقى إلى التواصل المستمر بين الجامعة و المجتمع الخارجي من أجل مواكبة التغيرات المتلاحقة فى سوق العمل.

بينما أشارت الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية أن الملتقى مجال للالتقاء بين الخريجين و الأكاديميين و سوق العمل، مشيرة الى أنه يساهم في توفير فرص للتوظيف والتدريب في شركات الطيران وأنظمة الحجز الإلكتروني، متمنية نجاح الملتقى و توفير فرص عمل جيدة و تدريب مناسب للطلاب، على أحدث الأساليب مع الشركات المشاركة في الملتقى.