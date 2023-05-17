اليوم السابع
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انتشال جثة طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:08 م
انتشال جثة طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة إسعاف -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام رفقة مجموعة من أصدقاءه، إلا أنه جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.
 
وجرى نقل الجثة للمستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.
 
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق طفل بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
 
علي الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الواقعة، وبفضل جهودهم تم انتشال الجثة من الماء ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الطفل "رمضان ع ر"، 11 سنة، بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
 
وكشفت تحريات المباحث، أن الطفل كان رفقة مجموعة من أصدقائه للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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