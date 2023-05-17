المهندسة سعدية حجاب رئيسًا لحى ثان الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتعديل تكليف (سعدية إبراهيم أمين حجاب)، من العمل نائب لحى ثان مدينة الإسماعيلية، للقيام بأعمال رئيس لحى ثانِ الإسماعيلية، لحين تعيين رئيس جديد للحي.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره فى الخامس عشر من مايو 2024، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.

وشغلت المهندسة سعدية حجاب العديد من المناصب منها مديرا للإدارة الهندسية لحى ثالث الإسماعيلية ثم مديرا للإدارة الهندسية لحى اول الإسماعيلية ثم مديرا للإدارة الهندسة لحى ثانى الإسماعيلية ثم مديرا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة فايد ثم مديرا لإدارة الهندسية لمركز ومدينة الإسماعيلية ثم نائبا لمركز ومدينة أبو صوير ثم رئيسا لمركز ومدينة أبو صوير إلى أن صدر لها قرار اللواء شريف فهمى بشارة بتكليفها رئيسا لحى ثان الإسماعيلية.