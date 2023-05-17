المعاينة تكشف تفاصيل اشتعال حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمدرسة اشتعل داخلها حريق بمنطقة العمرانية، وتبين أن الحريق اشتعل بنخل داخل مدرسة الجيزة الكهربائية، وتم السيطرة عليه دون إصابات بين العاملين بالمدرسة.

واستمع رجال المباحث لأقوال مدير المدرسة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق داخل مدرسة الجيزة الكهربائية في العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتبين أن النيران اشتعلت بنخل داخل المدرسة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.