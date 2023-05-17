المشدد 3 سنوات لجزار تعاطى المخدرات داخل محل عمله فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم " ر.ف.ب" جزار، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 10 آلاف جنيه، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطى المخدرات.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 9263 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، إلى تعاطى المتهم للمواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، إلى قيام المتهم " ر.ف.ب" جزار، أثناء عمله بمحل الجزارة، سقط أرضا فى حالة أعياء شديد فتم نقله إلى المستشفى الجامعى لإسعافه وتم اتخاذ الإجراءات لمعرفة سبب أعياء المتهم، وتبين أن أعياء المتهم بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير مركز السموم، إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتبين أنها لجوهرى الحشيش والمورفين المخدرين، وأن المتهم أحرز بقصد التعاطى مخدر الحشيش والمورفين فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وقد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون بنصوص المادة 1/37,2,1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندى رقمى 86/56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، وبعد الاطلاع على أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدل بالقانون 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.