المشدد 15 عامًا لشقيقين قتلا فلاحًا في الدقهلية لخلاف على عقد زواج عرفي

قضت محكمة جنايات المنصورة " الدائرة الثانية " بالسجن المشدد 15 عامًا لشقيقين وعاطل وذلك لإدانتهم بقتل فلاح بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك بعدما استعانت سيدة بالمجني عليه والمتهم الثالث للتحصل على عقد زواجها العرفي من أحد المتهمين الشقيقين، وأطلقا صوبه أعيرة نارية فأرادوه قتيلا، وأصابوا المتهم الهارب.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح ، و المستشار السيد عبده محمد في القضية رقم 18372لسنة 2022 جنايات دكرنس المقيدة 2690 كلي شمال المنصورة .

كان المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة المنصورة الكلية قد أحال كلاً من " محمد . ا . م.أ" محبوس 38 عاماً ، عامل ، وشقيقه " عبد الله" محبوس 26 عاماً ، مقيمين بقرية ميت النحال مركز دكرنس و " إسماعيل. ا. ع .خ" ، هارب لأنه في يوم 5/12/2022 بدائرة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية ، المتهمان الأول والثاني قتلا عمداً المجني عليه "أحمد عبد الحميد عبد المنعم جمعة "- مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية و خرطوش"، وتربص له بالمكان الذي أيقن مروره من أمامه بالطريق العام، وما أن ظفره حتى أطلقوا صوابه عدة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه .

وأدلى المقدم محمد فوزي رئيس مباحث دكرنس في ذلك الوقت بشهادتة أمام النيابة العامة، بأنه إثر ورود بلاغ بنشوب مشاجرة انتقل لمحل الواقعة، وأبصر جثة المحني عليه مسجاة أرضًا غارقاً بدمائه، وعثر محل الواقعة على بندقية آليه، وتوصلت تحرياته إلى أنه إثر خلافات علي زواج عرفي بعد أن استعانت سيدة بالمجني عليه وآخر للتحصل على عقد الزواج التي تزوجت من أحد المتهمين عرفياً، أطلقا الشقيقين أعيرة نارية فأردوه قتيلًا.