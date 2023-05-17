"القومى للمرأة" بأسوان يواصل جلسات الدوار لتوصيل رسائل مشروع تنمية الأسرة

أسوان- صلاح المسن

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، لتوصيل رسائل مشروع تنمية الأسرة، مع استكمال تنظيم مأمورية للرقم القومى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمراكز المحافظة، ويتم بالتوازي تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار تنظيم الأنشطة والفعاليات، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في "تصريحات صحفية" بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 62 من جلسات الدوار، والتى استهدفت توعية 3100 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى 27 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو، مشيرة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية الإيمان بوادى الصعايدة بمركز إدفو.

ويذكر أن تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، تتم فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.