الشركة الشرقية تنفى إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين

كتب - عبد الحليم سالم

نفت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بدءا من غد الخميس .

وتؤكد الشركة على أن العمل يجرى بشكل طبيعي داخل المخازن، ولا صحة للأنباء المذكورة في البيان المزور المنسوب إلى الشركة.

وتهيب الشركة الشرقية إيسترن كومباني بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره عن الشركة وضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها المختلفة من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الاحتفاظ باتخاذها الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.