اليوم السابع
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السفير حسام زكى: القمة العربية القادمة ستعقد فى البحرين

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:10 م
السفير حسام زكى: القمة العربية القادمة ستعقد فى البحرين السفير حسام زكى
أ ش أ

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أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن القمة العربية القادمة الـ33، والتي ستعقد في عام 2024 ستستضيفها مملكة البحرين.


وقال السفير حسام زكي - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ32 في جدة، اليوم /الأربعاء/ - "إن مملكة البحرين أبدت استعدادها بالفعل لاستضافة القمة القادمة".


‏وأضاف أنه يتم التسليم ما بين القمة العربية الـ31 في الجزائر والقمة العربية الـ32 في جدة بكل سلاسة، وذلك في إطار استمرارية العمل العربي المشترك، وهو أمر إيجابي وطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم رئاسة القمة العربية من السعودية إلى القمة العربية القادمة في البحرين عام 2024 بنفس الطريقة.


السفير حسام زكى

القمة العربية

البحرين

الجامعة العربية

اليوم السابع بلس



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