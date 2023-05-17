اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 09:50 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يدعو لتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:00 م
الرئيس العراقى يدعو لتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
وكالات

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شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

 
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
 
وقال البيان إن رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بليسه جبار فرمان، وناقشا مجمل الأوضاع في إقليم كردستان.
 
وقال الرئيس العراقي إنه من الضروري اعتماد مبدأ الحوار البنّاء وتعزيز العلاقات بين الحكومة في بغداد وحكومة أربيل.
 
وأرى أن الحوار بين الجانبين يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمواطنين في جميع أنحاء العراق.
 
بدورها عبرت بليسه فرمان عن شكرها لتوجيهات الرئيس العراقي وحرصه واهتمامه بكل أبناء الشعب.
 
وأكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية في شؤون المرأة".

العراق

عبد اللطيف جمال رشيد

كردستان

حكومة كردستان العراق



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