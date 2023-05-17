اليوم السابع
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الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذى لشركة أباتشي الأمريكية

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:07 م
الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذى لشركة أباتشي الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "جون كريستمان" الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبيه، لمتابعة الأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة الأمريكية في مصر، في قطاع البترول والغاز.

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