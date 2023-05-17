الرئيس السيسى يجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذى لشركة أباتشي الأمريكية

كتب محمد الجالى

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "جون كريستمان" الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبيه، لمتابعة الأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة الأمريكية في مصر، في قطاع البترول والغاز.