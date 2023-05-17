اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:06 م
الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
 
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- شهد اللقاء متابعة أنشطة شركة "أباتشى" فى مصر وبرامجها الحالية وخططها المستقبلية لزيادة حجم أعمالها فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
 
- تطرق اللقاء أيضاً إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة
 
- ثمن الرئيس النجاحات المتميزة للشركة فى مصر على مدار 30 عاماً، والتى جعلتها أكبر منتج للبترول فى البلاد
 
- حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز
 
- ثمن الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى تجربة التعاون الإيجابية مع مصر، مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط
 
- أكد التزام أباتشى بشراكتها الراسخة مع مصر، بسبب توافر الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة مما يساعد على تعزيز جهود الشركة فى زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

 


السيسي

الرئيس السيسي

اباتشي الامريكية

انتاج البترول بمصر

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