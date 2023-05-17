الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر.. إنفوجراف

- شهد اللقاء متابعة أنشطة شركة "أباتشى" فى مصر وبرامجها الحالية وخططها المستقبلية لزيادة حجم أعمالها فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

- تطرق اللقاء أيضاً إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة

- ثمن الرئيس النجاحات المتميزة للشركة فى مصر على مدار 30 عاماً، والتى جعلتها أكبر منتج للبترول فى البلاد

- حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز

- ثمن الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى تجربة التعاون الإيجابية مع مصر، مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط