الذهب الأصفر يزين غيطان وصوامع المنيا.. توريد 209 آلاف أردب لصوامع المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

موسم حصاد القمح هو عيد المزارعين بمحافظة المنيا، حيث يرسم موسم الحصاد البهجة والفرحة على وجه كل المزارعين، خاصة مع زيادة الإنتاجية من عام إلى آخر، وتاتى المتابعات المستمرة لأعمال الحصاد والتوريد من الزراعة والتموين، للحرص على تذليل العقبات امام المزارعين والتيسير عليهم لإكمال فرحتهم بيوم الحصاد.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، وقد تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد يوسف على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

فيما قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن الهدف من المتابعة المستمرة مناقشة المزارعين فى أى مشكلات أو صعوبات قد تواجههم أثناء التوريد وتذليلها امامهم.

واضاف أن موسم الحصاد هذا العام مميز جدا، حيث يشهد محصول القمح زيادة فى الإنتاجية عن العام الماضى، وهذا نتيجة اهتمام المزارعين وحرصهم على خدمة المحصول وهذا ما شهدناه من أقبال المزارعين على التوريد بزيادة عن العام الماضى.

ومن ناحيته وجه الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا بتيسير الإجراءات أمام المزارعين وموردى الأقماح، وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقع تخزينى (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد.

فيما قال أحمد وصفى أحد المزارعين بمركز المنيا: "كنت أزرع 4 أفدنة من القمح، وعند الحصاد شاهدت أنه يختلف عن العام الماضى، وفيه زيادة فى الإنتاجية وكانت قرارات الحكومة بالنسبة للقمح مشجع كبير على زيادة أعمال التوريد، كما أننا نرى سهولة كبيرة وتواجد المسؤلين أثناء عملية التوريد".

أما محمد عبد الغنى أحد المزارعين، أن موسم حصاد القمح مرتبط بمواسم مميزه لدينا، منها إقامة الأفراح، وموسم السيدة العذراء، وغيرها من المناسبات التى تزيد من فرحة المزارعين بموسم الحصاد.



توريد القمح (1)



توريد القمح (2)



توريد القمح (3)



توريد القمح (4)