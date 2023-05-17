الداخلية تلاحق تجار المخدرات بحملات أمنية مكبرة في القاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (عدد 152 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 4 هواتف محمولة)، وضبط (عدد 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وبحوزتهم (عدد 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عدد 4 أشخاص).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة) ، وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس "الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول) .

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة) ، وضبط (عدد 3 أشخاص) .. وبحوزتهم (عدد 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام- مبلغ مالى–3 هواتف محمول) .

وأثمرت الجهود عن ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين) .. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "البانجو، الحشيش، الهيروين" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.