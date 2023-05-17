اليوم السابع
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الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة أجرة بالقاهرة الجديدة بعد تداول الواقعة

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:21 م
الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة أجرة بالقاهرة الجديدة بعد تداول الواقعة طفل يقود سيارة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة أجرة بالقاهرة، فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
 
 
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني تبين أن السيارة ملك (سائق ، مقيم بمحافظة الفيوم)، تم ضبطه والسيارة وضبط قائدها (طالب "سن 14" ، مقيم بمحافظة الفيوم) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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