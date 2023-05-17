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الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض لصالح الداخلية لإقامة منطقة حجز المركبات المخالفة

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:51 م
الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض لصالح الداخلية لإقامة منطقة حجز المركبات المخالفة اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها.  
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

وزارة الداخلية

اسوان

مشروعات تنموية

اليوم السابع بلس



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