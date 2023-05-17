التضامن توجه بتيسير صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، في صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة عن شهر مايو الجاري، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتيسير كافة إجراءات الصرف للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.