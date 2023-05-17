التشخيص المبكر يساعد فى العلاج.. علامات وأعراض الأورام

كتب – حسام الشقويرى

الورم هو كتلة غير طبيعية من الأنسجة تتشكل عندما تنمو الخلايا وتنقسم أكثر مما ينبغي أو لا تموت عندما ينبغي. بعبارة أخرى ، الورم هو نمو جديد غير طبيعي للأنسجة التي لا تمتلك وظيفة فسيولوجية وينشأ من الانتشار الخلوي السريع غير المنضبط عادة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أنواع الأورام

1 - الأورام الحميدة

الأورام الحميدة غير سرطانية بطبيعتها. يبقون في مكان واحد ولا ينتشرون إلى أجزاء أخرى من الجسم. عادة ما يكون لديهم حدود واضحة المعالم مما يسهل إزالتها. بمجرد العلاج ، لا تنمو الأورام الحميدة مرة أخرى. عادة لا تكون مشكلة ولكن يمكن أن تصبح كبيرة وتضغط على الأعضاء من حولها مما يسبب مضاعفات لاحقة وبالتالي يجب إزالتها.

2 - الأورام الخبيثة

الأورام الخبيثة سرطانية . تبدأ في النمو دون حسيب ولا رقيب وتؤثر على أعضاء أخرى من الجسم. يمكن أن تنفصل الخلايا من الورم الرئيسي وتنتقل إلى أجزاء الجسم البعيدة عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي. يمكن أن يكون هذا النوع من الورم مهددًا للحياة ويتطلب اهتمامًا عاجلاً. الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب والمتابعة المنتظمة هي مفاتيح العلاج.

العلامات والأعراض

1 - الصداع المستمر أو المتكرر

ويزداد هذا الصداع سوءًا بعد الاستيقاظ من النوم ويحدث عند العطس أو السعال أو ممارسة الرياضة. بمرور الوقت ، يصبح الصداع متكررًا وشديدًا.

2 - مشاكل في العين

عدم وضوح الرؤية أو ضعفها أو فقدانها. كما أن تدلي الجفون وعدم تكافؤ حدقة العين من علامات الأورام.

3 - اضطراب الأداء العقلي

قلة اليقظة وصعوبة التركيز. قد يسبب أيضًا فقدانًا خفيفًا للذاكرة والارتباك. قد يعاني المرء من تغيرات متكررة وغير معقولة في المزاج والعواطف.

4 - فقدان السيطرة على وظائف الجسم

فقدان التوازن ، وصعوبة المشي ، وارتعاش اليد أو الحركات غير المنضبطة تجعل المرء أخرق. حتى أنه يؤدي إلى تنميل أو وخز في جانب واحد من الجسم. قد يفقد المرء أيضًا السيطرة على المثانة والأمعاء.

5 - غثيان وتعب وقيء غير مبرر

عندما ينمو الورم بشكل أكبر ، فإنه يتسبب في اختلال التوازن الهرموني ويزيد من الضغط على الدماغ مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء. غالبًا ما تتنافس الخلايا السرطانية على العناصر الغذائية على حساب نمو الخلايا الطبيعي مما يجعل المرء يشعر بالإرهاق.

6 - انخفاض القدرة على التذوق والشم والسمع والتحدث بشكل صحيح

عدم القدرة على شم الأشياء الأخرى ، أو ملاحظة انخفاض حاسة الشم. تبدأ الأشياء في أن تشم رائحة مختلفة أو أن بعض الروائح أقوى. وجود طعم مر أو معدني في الفم. قد يكون طعم الطعام مالحًا جدًا أو حلوًا. قد يؤدي الضغط على الأعصاب إلى صعوبة في السمع مثل كتم الكلام أو صعوبة فهم الكلمات ، خاصةً في مواجهة ضوضاء الخلفية أو وسط الزحام.

7 - النوبات

قد يكون للنوبات أعراض متنوعة مثل الانفعالات الشديدة غير المنضبطة ، والهلوسة ، والإحساس المتزايد في المعدة ، وتصلب العضلات والتشنجات ، والتشنجات حتى فقدان الوعي.

التشخيص والعلاج

يبدأ تشخيص ورم المخ بفحص عصبي مفصل للغاية . تشمل الإجراءات اللاحقة اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو تصوير الأوعية أو الأشعة السينية للجمجمة أو الخزعة. يعتمد علاج ورم المخ على الصحة العامة للمريض وعوامل مثل نوع الورم وحجمه وموقعه. العلاج الأكثر شيوعًا هو الجراحة. يمكن أن تقترن الجراحة بعلاجات أخرى مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. هناك عدد من العلاجات الأخرى مثل علاج النطق والعلاج الطبيعي والعلاج المهني التي تساعد المريض على التعافي بشكل أفضل.