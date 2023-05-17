البنتاجون: إقالة وكيل وزارة الدفاع للسياسات الخارجية كولن كال

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن إقالة وكيل وزارة الدفاع للسياسات الخارجية كولن كال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز" وصلت إلى ألمانيا للمشاركة في برنامج تدريبي للقوات الأوكرانية على استخدام الدبابات الأمريكية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر، قوله إنه من المتوقع أن تبدأ الطواقم الأوكرانية التدريب في مدينة جرافنفور بولاية بافاريا الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوردت القناة الأمريكية أن برنامج التدريب قد يستغرق عدة أشهر ومن المتوقع أن يتم إرسال الدبابات إلى أوكرانيا في وقت ما خلال فصل الخريف.