الأقصر تشهد خروج 40 رحلة بالون طائر على متنها 1000 سائح من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربى فى محافظة الأقصر ، اليوم الأربعاء، حوالي 40 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1000 سائح من حول العالم، وسط أجواء من السعادة بين الجميع بعودة تحليق الرحلات مجدداً، تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون.

ومن جانبه أكد أحمد الطيب رئيس إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، إنه انتظمت حركة تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث خرجت اليوم 40 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1000 سائح من حول العالم، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ويضيف أحمد الطيب، لـ"اليوم السابع"، إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.