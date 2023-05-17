افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي لأوقاف الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الليلة فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد أبو ناجي إدارة العجمي والدخيلة بحضور الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة، الشيخ محمد بلال مدير إدارة العجمي والدخيلة، الشيخ إيهاب الجعيدي (قارئا)، الشيخ محمد عرفات يوسف (مبتهلاً) وعدد من الأئمة والمفتشين بالإدارة.

وأشاد وكيل الأوقاف بالإسكندرية بالحضور الكثيف الذي يدل على ثقة الناس بوزارة الأوقاف ودعاتها وعلمائها وقياداته، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي ولا أدل على ذلك من كثرة الأنشطة الدعوية والتثقيفية، والتوعوية، والاجتماعية التي لاقت إقبالً كثيفاً من الأهالي ورواد المساجد، وكان موضوع اليوم تحت عنوان (الحقوق المتعلقة بالتركة).

منها تجهيز الميت صاحب التركة من تركته من الغسل والكفن والدفن مع التحذير من الإنفاق من التركة علي مراسيم الجنازة والعزاء ، ومنها سداد دينه قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»، ومنها الوصية فيما لا يتجاوز الثلث، ثم الميراث بضوابطه الشرعية يوزع بمقدار حصصهم الشرعية مع التحذير كل التحذير ممن يأكل أو يضيع حق الورثة يقول ربنا عزوجل ((وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)، وجاءت هذه الآية عقب آيات الميراث لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على هذه الأموال او يبخس هذه الحقوق التي فرضها وقدرها ربنا تبارك وتعالى.