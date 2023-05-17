اعتماد الجمهور على قناة اليوم السابع لمتابعة كورونا.. رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

تشهد كلية التربية النوعية جامعة طنطا اليوم الأربعاء مناقشة لرسالة دكتوراه للباحثة ناهد حمدى ناصف بعنوان "اعتماد الجمهور على قناة اليوم السابع فى متابعة أزمة فيروس كورونا المستجد دراسة تطبيقيه".

الرسالة تأتى تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم معوض أستاذ الإعلام وعميد معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال السابق بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة صابر محمود أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، والدكتورة نجوى عباس البندارى مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى بكليه التربية النوعية.

وتضم لجنة المناقشة كلا من الدكتورة اعتماد خلف معبد أستاذ الإعلام وثقافه الطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعه عين شمس، الدكتور سامى السعيد النجار أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام بكليه الآداب جامعه المنصورة.