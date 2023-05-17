استعدادات بمطار القاهرة لانطلاق أولى رحلات الحجاج 10 يونيو المقبل

كتبت رحاب نبيل

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي إسحاق حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام، وخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، ومبني الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبني الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلي الأراضي المقدسة والتي سوف تشارك في موسم الحج، وذلك في إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم.

وتلقت شركة ميناء القاهرة الجوي إخطارا من شركة مصر للطيران يفيد بانطلاق أولي الرحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، علي أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.

وقام المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية علي مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج.