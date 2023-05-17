اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 12:57 م
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اجتماع موسع لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية فى الدقهلية

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:02 م
اجتماع موسع لبحث مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية فى الدقهلية جانب من الاجتماع
الدقهلية : محمد الحبشي

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عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة اليوم، اجتماعاُ موسعاً لوكلاء الوقائي ومسؤولي الصحه المهنية بالادارات الصحية 
 
وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام إدارة الطب الوقائى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء لأعمال الصحة المهنية بالادارات الصحيه وآليات تطبيقها وكيفيه تقييم الوحدات الصحيه التابعه طبقا لهذه المؤشرات.
 
وأكدت الدكتورة بوسى البداروى مدير إدارة الصحة المهنية خلال الاجتماع  علي تقييم كل من الإدارات الصحيه والوحدات التابعه طبقا لهذه المؤشرات شهريا لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الصحة المهنية بها والوقوف علي أهم التحديات ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها
 
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة التأكد من قيام المنشآت الصحية بالاجراءات الوقائية في مجال  والسلامة والصحة المهنية.
 
متابعه الاجتماع
متابعه الاجتماع

اجتماع لبحث مؤشرات الآداء لاعمال الصحه المهنيه بالدقهلية
اجتماع لبحث مؤشرات الآداء لاعمال الصحه المهنيه بالدقهلية

جانب من الاجتماع بمديرية الصحة بالدقهلية
جانب من الاجتماع بمديرية الصحة بالدقهلية

 


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