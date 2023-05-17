إيداع سائق قتل مهندسا بجرافة لودر فى القاهرة الجديدة مستشفى أمراض نفسية

كتب إبراهيم قاسم

أودعت النيابة العامة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس عمدا مع سبق الإصرار بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة، داخل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية لإعداد تقرير بشأن حالته، وذلك بعد ان وجهت له النيابة تهمة قتل مهندس بموقع بناء تحت الإنشاء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابها بعد اصطحابه الى مكان الحادث حيث تبين قيام المتهم بضرب المجنى عليه اكثر من مرة باستخدام جرافة اللودر حتى أدى الى مقتله في الحال.

وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم التي جاء حاصل أقوال شهود الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

ووجهت النيابة العامة لسائق اللودر المتهم تهمة قتل مهندس بموقع بناء تحت الإنشاء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وأمرت النيابة العامة بحبس احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.