إعلان نتائج امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى المدارس خلال أيام

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع، إعلان نتائج امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بشكل موحد في كشوف بأماكن واضحة ومتباعدة داخل المدارس خلال أيام، ليسهل على أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائجهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن نتائج طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ستعلن بشكل كامل بعد انتهاء أعمال الامتحانات بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية، مؤكدا أن أعمال التصحيح تتم أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.

وأكد انتظام العملية الامتحانية دون شكاوى أو معوقات، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة يختتمون اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بمادة الدراسات الاجتماعية، كما يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.