إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعى بالوادى الجديد

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعى بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالكيلو 40 طريق ديروط الفرافرة وإصابة 8 أشخاص.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من بكر صابر محمد 15 سنة، وليد جمال محمد 12 سنة، على عنتر خميس 25 سنة، علاء جمال محمد 22 سنة، سعيد عبد المحسن على 60 سنة، أحمد مختار أحمد 28 سنة، محمد سيد عبد الحفيظ 33 سنة، فتحى محمود صالح 34 سنة، وهم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.