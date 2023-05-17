إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان، في مركز المنيا، بسبب السرعة.

كانت تلقت الأحهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتمناية، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان بالقرب من كمين بني أحمد التابعة لمركز المنيا

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من سمير محمد رسمي 15 عاما، شقيقته إسراء 14 عاما، محروس جرجس وديع 43 عاما، كمال علي عبد الودود 53 عاما، ياسين محمد حسين 23 عاما، كمال كامل فريد 58 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية المطاهرة البحرية بمركز المنيا، عدا الأخير يقيم بقرية أبو غرير بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من قرية واحدة.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتحرر محضر بالحادث وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.