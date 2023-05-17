إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تريلا محملة بالقمح فى قنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب تريلا محملة بالقمح بالقرب من دير المحروسة على الطريق الصحراوي بقنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمح بالقرب من دير المحروسة على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وجاري تسهيل حركة السير ورفع كمية الغلال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.





