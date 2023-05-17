إصابة 13 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 عاملًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم من محل عملهم فى أحد المصانع، إلى محل إقامتهم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال، ووجود عدد كبير من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى، قرب مدخل طامية، وتبينّ إصابة 13 عاملًا بإصابات بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبى عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الصحراوى الغربى، وتحرر المحضر اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.