إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بمفارق سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلها بمفارق سرابيوم اتجاه طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بمفارق سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة أحمد مطيتة سليمان سليم 39 عام مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد مصاب جرح 4 سم بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.