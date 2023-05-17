اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 12:57 م
أكرم القصاص
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ضمن "الموجة 21" لإزالة التعديات

إزالة 15 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمركز مغاغة بالمنيا

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:52 ص
إزالة 15 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمركز مغاغة بالمنيا جانب من الإزالات
المنيا –حسن عبد الغفار

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أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا ، 15 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات  رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف  وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالات تعدى على أملاك الدولة ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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