إزالة تعديات على مساحة 8 آلاف و189 متر مبان فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتى أسفرت عن إزالة 74 حالة تعد على مساحة 8 ألاف و189 متر مبانى و60 فدانا و15 قيراطا بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 42 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و198 متر مبانى و32 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك على مساحة 60 فدانا و15 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.