إحالة 240 ديلر مخدرات ضبط بحوزتهم حشيش وهيروين فى حملة بالجيزة للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 240 " ديلر مخدرات " للمحاكمة الجنائية، ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين فى حملة امنية مكبرة بكعابيش بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع اخرى مماثلة من عدمه.

وكانت قد نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 240 ديلر وكمية من الحشيش والهيروين فى منطقة كعابيش بالجيزة، حيث تم تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط (202) قضية إتجار بالمواد مُخدرة، بإجمالى (240) متهما وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 3,056 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو- 5954 قرص مخدر")

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.