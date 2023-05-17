أول محطة فى مصر لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. معلومات عن مشروع الميثانول الأخضر

كتبت - مروة الغول

بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وذلك بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى، فيما يلى أهم المعلومات والتي كانت كالتالى..

1- يهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 الف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 الف طن سنوياً.

2- في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء.

3- يعزز من التنافسية لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها.

4- يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن .

5- سيسهم المشروع الذى توليه شركة سكاتك اهتماماً بالغاً في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.

6- سيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لاتقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر

7- كما سوف يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.

8- سيقام بميناء دمياط، بإستثمارات نحو 450 مليون دولار .

9- المشروع هو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة سكاتك بعد ابرام اتفاق مشروع انتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط.