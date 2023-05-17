أوابك: 1.90 مليون طن صادرات الغاز المسال من مصر الربع الأول 2023

كتبت -مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال فى جمهورية مصر العربية خلال الربع الأول 2023 بلغت نحو 1.90 مليون طن، محافظة بذلك على نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، بفضل مستويات الإنتاج المحلي التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله مصر من كميات من حقول أخرى في منطقة شرق المتوسط بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية المطورة لها، لتؤكد مصر على أهميتها كمحور إقليمي لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التقرير ،الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه وبحسب التقديرات الأولية، صدرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا) بما يعادل نحو 76% من إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع محل الدراسة، بينما استقبلت الأسواق الآسيوية الكمية المتبقية والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصة 24% من الإجمالي.