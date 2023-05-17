أفضل 5 فواكه لنظام غذائي صديق لمرض السكري

كتب حسام الشقويري

عندما تبحث عن علاج صديق لمرض السكري لا يخرج نسبة السكر في الدم عن النطاق الصحي ، لا تنظر إلى أبعد من درج المنتجات في الثلاجة أو وعاء الفاكهة على طاولة مطبخك، فإن فكرة أن الفاكهة ليست آمنة لمريض السكر هي أسطورة شائعة عن مرض السكري، ووجدت دراسة سابقة أن الكميات الكبيرة من الفاكهة الطازجة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ، فضلاً عن تقليل المضاعفات للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بالفعل. وفي الوقت نفسه ، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه الكاملة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المقام الأول وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وتشير جمعية السكري الأمريكية (ADA) إلى أن العديد من أنواع الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن ، وكذلك الألياف - وهي مادة مغذية قوية يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

ويمكن للألياف - التي يمكن العثور عليها أيضًا في بعض أفضل الخضراوات لمرض السكري وفي الحبوب الكاملة - أن تفيد صحتك بشكل أكبر من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام ، كما تنصح Mayo Clinic . تدعم المحافظة على الوزن الصحي حساسية الأنسولين وتساعد في إدارة مرض السكري ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) .

1 - التوت هو علاج منعش بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض

سواء كنت تحب التوت الأزرق أو أي نوع آخر من التوت ، فقد منحك الخبراء كل ما يمكنك الاستمتاع به. وفقًا لـ ADA ، فهي طعام خارق للسكري لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والألياف.

2 - الكرز الحامض يعالج الالتهاب

كوب واحد من الكرز اللاذع مع الحفر يحتوي على 52 سعرة حرارية و 12.6 جرام من الكربوهيدرات ، حسب وزارة الزراعة الأمريكية. وقد تكون هذه الفاكهة مفيدة بشكل خاص ضد الالتهابات.

3 - الخوخ أفضل الفاكهة لنظام غذائي لمرضى السكر

يعد الخوخ الطازج المعطر علاجًا للطقس الدافئ يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي الصديق لمرض السكري. تحتوي حبة الخوخ المتوسطة على 59 سعرًا حراريًا و 14 جرامًا من الكربوهيدرات ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . يحتوي أيضًا على 10 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي ، مما يجعله مصدرًا جيدًا لتلك المغذيات ، كما أنه مصدر للبوتاسيوم ، حيث يحتوي على 285 مجم.

4 - المشمش أفضل الفواكه لحمية السكري

المشمش هو غذاء صيفي حلو وإضافة رائعة لخطة وجبات مرض السكري الخاصة بك. مشمش واحد يحتوي فقط على 17 سعرة حرارية و4 جرامات من الكربوهيدرات ، حسب وزارة الزراعة الأمريكية . أربعة من الفاكهة الطازجة الصغيرة توفر 134 ميكروغرامًا من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ ، مما يشكل مصدرًا ممتازًا لتلك المغذيات.

5 - يقدم التفاح وجبة خفيفة سريعة غنية بالألياف ومليئة بفيتامين سي

تعتبر التفاحة متوسطة الحجم خيارًا رائعًا للفاكهة ، حيث تحتوي على 95 سعرًا حراريًا و 25 جرامًا من الكربوهيدرات ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . إذا كنت تحاول الاحتفاظ بأقل من 15 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة ، فاستمتع بنصفها.