أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر وذلك وسط تذبذب مستمر في حركة سعر الذهب في سوق الصاغة ، بسبب استمرار عمليات البيع لجني الأرباح مما تسبب في هبوط الأسعار قبل أن ترتد صعودا بحوالي 50 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25600 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 51200 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 79616 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 128000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 256000 جنيه.



أسعار الذهب في البورصة العالمية استقرت تداولات استقرت تداولات الذهب في الأسواق العالمية خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن انخفض بشكل كبير يوم أمس وكسر حاجز الـ 2000 دولار للمرة الأولى في 10 جلسات، يأتي هذا في ظل انتعاش كبير في مستويات الدولار وسط تصريحات عديدة من قبل أعضاء الفيدرالي تشير لإمكانية رفع جديد في أسعار الفائدة، بحسب تحليل جولد بيليون وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء عند المستوى 1985 دولار للأونصة في تحركات محدودة منخفضاً بنسبة 0.1%، وذلك بعد فقد يوم أمس ما يصل إلى 30 دولار منخفضاً بنسبة 1.3% مسجلاً أدنى مستوى عند 1985 دولار للأونصة.

في وقت مبكر من هذا الشهر سجل الذهب أعلى مستوى في تاريخه عند 2080 دولار للأونصة، قبل أن يفقد 90 دولار تقريباً من قيمته منخفضاً بنسبة 4.4% تحت وطأة توقعات التضخم المستمر في الثبات ما قد يدفع الفيدرالي إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، وهو ما يضغط على الذهب بقوة

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى 2000 دولار هو فقدان الدوافع التي تدفع الذهب إلى الارتفاع مجدداً واختبار مستويات قياسية جديدة، وذلك مع عودة الدولار الأمريكي إلى الانتعاش إلى جانب عدد كبير من التصريحات من أعضاء الفيدرالي تشير إلى أن البنك منفتح على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتماسك.

عضو الفيدرالي جون ويليامز صرح يوم أمس أن التضخم المرتفع غير مقبول وأن الفيدرالي لا يحتاج إلى مراقبة ردود الفعل الاقتصادية على تحركاته، وأشار أن البنك يتوقع استمرار الاقتصاد في تحقيق النمو هذا العام.

وفي تصريحات مطلع هذا الأسبوع لعضو الفيدرالي توماس باركين أشار أنه في حالة استمرار التضخم في التسارع فلا يوجد مانع من المزيد من رفع الفائدة. بينما حذر عضو البنك رفائيل بوستيك أن السيناريو الأسوأ أمام الفيدرالي هو ارتفاع البطالة في الوقت الذي يستمر التضخم فيه بالتماسك.

ودعمت هذه التصريحات فكرة أن الفائدة الأمريكية قد تعود إلى الارتفاع وفي نفس الوقت تراجع التسعير في أسواق مراقبة الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 78.6% بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع مستويات الدولار بشكل كبير يوم أمس.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع، ليستمر في سلسلة الارتفاع التي بدأها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية يوم أمس بشكل كبير مع تزايد التوقعات بشأن رفع جديد في الفائدة أو استمرارها عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.572%.

بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة بنسبة 1.9% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.12%.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن تصريحات للفيدرالي يركز على مواجهة التضخم من الآن وحتى اجتماع الفيدرالي في يونيو سيعيق أسعار الذهب بشكل واضح كما نرى حالياً.

تعافي مستويات الدولار وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية كان كافي لدفع الذهب إلى التراجع يوم أمس تحت المستوى النفسي 2000 دولار، وذلك على الرغم من التوترات الحالية في الأسواق بشأن أزمة الدين الأمريكي.