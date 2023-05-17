اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 03:43 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يؤكد ضرورة التزام الأطراف السودانية بالهدنة

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:06 م
أبو الغيط يؤكد ضرورة التزام الأطراف السودانية بالهدنة جانب من الاجتماع
بيشوى رمزى

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عقدت لجنة الاتصال العربية الخاصة بالسودان، والمُشكلة بقرار المجلس الوزاري في 7 مايو الجاري، اجتماعها الاول على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية في جدة، والمقررة في 19 مايو الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اللجنة تضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي معنية بإجراء الاتصالات الضرورية بغرض التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة بما يُلبي تطلعات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.
 
وأضاف المتحدث أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى عرض قدمه وزير خارجية السعودية لتطورات المحادثات التي ترعاها بلاده في جدة بهدف تحقيق الهدنة وتثبيتها بين الطرفين المتقاتلين، ومن أجل إعطاء الفرصة للمدنيين بخاصة في الخرطوم، لالتقاط الأنفاس والحصول على المساعدات الضرورية.
 
ونقل المتحدث عن الأمين العام أحمد أبو الغيط تأكيده على أهمية التزام الأطراف بالهدنة توطئة لحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى مُربع السياسة لمعالجة الأزمة في السودان من كافة جوانبها.
 

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

السعودية

مصر

لجنة الاتصال العربية الخاصة بالسودان

القمة العربية



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