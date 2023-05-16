%99.8 من الأسر المعيشية لديهم مصدر للكهرباء و97% يملكون مصدرا مأمونا للشرب

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات صادرة عن المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، عن تطور حجم الخدمات التي تتمتع بها الأسر المصرية حتى تلك الفترة، وتتضمن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والتمتع بالكهرباء.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 17% من الأسر المعيشية ترأسها سيدة بينما غالبية الأسر 83% يرأسها رجل، و97% من الأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياه الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل 89% ،91% من الأسر المعيشية لديها دورة مياه محسنة وغير مشتركة مع أحد "متصلة بشبكة صرف عام، أو بيارة أو خزان".

وأوضحت بيانات المسح أن 99.8% من الأسر المعيشية لديها مصدر للكهرباء، و97% من الأسر تعيش في مسكن بأرضية في الغالب من السيراميك /الرخام أو البلاط الاسمنتي، وأخيرا جميع الأسر المعيشية تقريبا 97% لديها تليفزيون ملون أو ذكي، 75% لديها تليفون ذكي، 37% لديها اتصال بالإنترنت، و9% لديها سيارة خاصة أو نقل أو نصف نقل.

وبلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة، وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2023، ونسبة 55.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.3مليون أسرة)، و44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.5 مليون أسرة).