60 ألف جنيه تعويضات لمتضررى حريق معرض بنى سويف.. وفتح حساب للتبرعات

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التصديق على 60 ألف جنيه كتعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألف من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمالى التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيه، كمساهمة لتخفيف الضرر الواقع على المتضررين من حريق مصدر رزقهم، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم بالتنسيق أيضا مع وزارة التضامن فتح حساب للتبرع برقم (06205010000189) ببنك القاهرة فرع بنى سويف، وأنه يمكن أن يتم التبرع بمؤسسة التكافل الاجتماعي خلف مدرسة خاتم المرسلين والحصول على إيصال بقيمة التبرع لصالح المتضررين، وذلك للتعاون في تقديم الدعم والتعويضات المناسبة، تزامنا مع ما يتم تنفيذه حاليا من إعادة إنشاء المعرض مرة أخرى، في إطار تنفيذ حزمة من توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.