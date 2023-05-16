اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

59 عامًا على تحويل مجرى النيل لبناء السد العالى بأسوان.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:00 ص
59 عامًا على تحويل مجرى النيل لبناء السد العالى بأسوان.. صور العلم المصرى قديمًا بموقع بناء السد
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما ينتصف شهر مايو من كل عام، تعود إلى الأذهان ذكرى تحويل مجرى النيل فى أسوان، إيذاناً ببدء إنشاء السد العالى 1964، وهى الذكرى التى لا تزال تحتفى بها وزارة الرى والعاملين فى السد العالى، كواحد من أعظم المشروعات الهندسية فى القرن العشرين.

"اليوم السابع" يستعيد ذكرى تحويل مجرى النيل لإنشاء السد العالى، بعد مرور 59 عامًا على هذا الحدث، وجسد بناة السد العالى ملحمة كبرى وبذلوا كل الجهد من أجل استكمال هذا المشروع الهندسى العظيم.

يشار إلى أن السد العالى من أعظم المشروعات الهندسية التى أنشئت فى القرن العشرين ولا يضاهيه أى عمل هندسى سواء أكان خاص بالمياه أو غير ذلك، لافتاً إلى أن بناء السد العالى سبقه دراسات وأبحاث للاستفادة من ترويض نهر النيل من خلال الفيضانات التى تتردد على النهر بنسب متفاوتة حسب كل عام.

والسد العالى جاء لتلبية احتياجات مصر وقتها من المياه والكهرباء والزراعة وغير ذلك، موضحاً بأن السد العالى تم وضع حجر الأساس له فى يناير 1960 وتم تحويل مجرى النيل فى 16 مايو 1964.

واستمر الإنشاء حتى تم الافتتاح والتشغيل الكامل للسد العالى فى عام 1971 ، وبدء توليد الكهرباء من أول توربينات السد العالى فى عام فى أكتوبر 1967 ، ودخولها الخدمة لإنارة كل النجوع والقرى فى مصر، بجانب الاستفادة من تحويل أراضى الحياض إلى الرى الدائم لنحو مليون فدان، علاوة على ظهور مساحات زراعة الأرز ، بخلاف مظاهر التنمية التى بدأت فى المجتمعات الجديدة لصحراء مصر.

إشارة بدء تحويل مجرى النيل
إشارة بدء تحويل مجرى النيل

 

أعمال حفر السد
أعمال حفر السد

 

الأنفاق
الأنفاق

 

السد العالى (5)
السد العالى (5)

 

العلم المصرى قديماً بموقع بناء السد
العلم المصرى قديماً بموقع بناء السد

 

بناة السد
بناة السد

 

جداريات بمنطقة السد العالى
جداريات بمنطقة السد العالى

 

جسم السد
جسم السد

 

رمز الصداقة صمم على هيئة زهرة اللوتس
رمز الصداقة صمم على هيئة زهرة اللوتس

 

رمز الصداقة
رمز الصداقة

 

سيارة الزعيم عبد الناصر بعد تجديدها
سيارة الزعيم عبد الناصر بعد تجديدها

 

صورة نادرة لبعض بناة السد
صورة نادرة لبعض بناة السد

 

 


السد العالى

تحويل مجرى النيل

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

جزيرة النباتات النادرة بأسوان مقصد سياحى على الخريطة الدولية.. متحف كبير على مساحة 17 فدانا يضم 780 نوعا نادرا من الأشجار وتكونت من ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى.. و"الجاك فروت" أغرب أشجار الفاكهة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:00 ص

محافظة أسوان تعلن بدء التشغيل التجريبى لنفق السد العالى للسكة الحديد.. صور

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:49 م

سره الباتع.. سيرة السد العالى فى السياق الدرامى فما قصة المشروع العملاق؟

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:00 م

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق تكافل العاملين بهيئة السد العالى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة