59 عامًا على تحويل مجرى النيل لبناء السد العالى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

عندما ينتصف شهر مايو من كل عام، تعود إلى الأذهان ذكرى تحويل مجرى النيل فى أسوان، إيذاناً ببدء إنشاء السد العالى 1964، وهى الذكرى التى لا تزال تحتفى بها وزارة الرى والعاملين فى السد العالى، كواحد من أعظم المشروعات الهندسية فى القرن العشرين.

"اليوم السابع" يستعيد ذكرى تحويل مجرى النيل لإنشاء السد العالى، بعد مرور 59 عامًا على هذا الحدث، وجسد بناة السد العالى ملحمة كبرى وبذلوا كل الجهد من أجل استكمال هذا المشروع الهندسى العظيم.

يشار إلى أن السد العالى من أعظم المشروعات الهندسية التى أنشئت فى القرن العشرين ولا يضاهيه أى عمل هندسى سواء أكان خاص بالمياه أو غير ذلك، لافتاً إلى أن بناء السد العالى سبقه دراسات وأبحاث للاستفادة من ترويض نهر النيل من خلال الفيضانات التى تتردد على النهر بنسب متفاوتة حسب كل عام.

والسد العالى جاء لتلبية احتياجات مصر وقتها من المياه والكهرباء والزراعة وغير ذلك، موضحاً بأن السد العالى تم وضع حجر الأساس له فى يناير 1960 وتم تحويل مجرى النيل فى 16 مايو 1964.

واستمر الإنشاء حتى تم الافتتاح والتشغيل الكامل للسد العالى فى عام 1971 ، وبدء توليد الكهرباء من أول توربينات السد العالى فى عام فى أكتوبر 1967 ، ودخولها الخدمة لإنارة كل النجوع والقرى فى مصر، بجانب الاستفادة من تحويل أراضى الحياض إلى الرى الدائم لنحو مليون فدان، علاوة على ظهور مساحات زراعة الأرز ، بخلاف مظاهر التنمية التى بدأت فى المجتمعات الجديدة لصحراء مصر.



إشارة بدء تحويل مجرى النيل



أعمال حفر السد



الأنفاق



السد العالى (5)



العلم المصرى قديماً بموقع بناء السد



بناة السد



جداريات بمنطقة السد العالى



جسم السد



رمز الصداقة صمم على هيئة زهرة اللوتس



رمز الصداقة



سيارة الزعيم عبد الناصر بعد تجديدها