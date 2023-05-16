اليوم السابع
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10 معلومات عن معايير اختيار الأشجار قبل زراعتها.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:00 ص
10 معلومات عن معايير اختيار الأشجار قبل زراعتها.. تعرف عليها زراعة الأشجار
كتبت منال العيسوى

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صدر عن وزارة البيئة مؤخرا تقرير حول المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، وهى المبادرة التي تستغرق 7 سنوات لتحويل مصر لجنة خضراء، خلال هذا التقرير نرصد طرق اختيار وزارة البيئة للأشجار المنزرعة ضمن المبادرة ومعايير اختيارها بما يتلائم مع ملف التغيرات المناخية.
 
1-الأشجار التي يتم اختيارها تتم وفقا للمعايير البيئية الملائمة والمناسبة  لكل محافظة من المحافظات من حيث طبيعة المناخ .
2- نوعية الأشجار التي يتم اختيارها أيضا شرط ان تكون قليلة الاحتياج للماء وتكون سريعة النمو.
3-  تقوم وزارة البيئة بمتابعة ما يتم تنفيذه في المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية، لمتابعة الرى للاشجار ومتابعتها لضمان استدامتها.
4- وزارة البيئة تتولى تقديم التوصيات الفنية لزراعة الأشجار بما يتناسب مع مقيايس الزراعة والمسافات بين الأشجار. 
5- تتعاون وزارة البيئة في حملات تشجير بالمحافظات بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ.
6- تنفذ الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظين  كل محافظة لزراعة الأشجار في محيط المدارس حتى تكون رسالة لطلاب المدارس حول أهمية زراعة الأشجار.
7- تسعى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لتحقيق هدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء،  والتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
 8- تنفذ وزارة سنويا برنامج تشجير المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء وحول المساجد والكنائيس ومراكز الشباب.
 9- ساهمت وزارة البيئة في تشجير 400 مدرسة حكومية بالقاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والسادس من أكتوبر.
 10- شجرت وزارة البيئة بالتعاون مع المجتمع المدنى حوالى 15 جامعه وكلية، كما تم زراعة 100 الف شجرة في عدد من الاحياء والميادين العامة.

زراعة الاشجار

مبادرة 100 مليون شجرة

ازرع شجرة

التشجير والمناخ



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