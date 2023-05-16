10 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين د.. منها التونة وعصير البرتقال

كتبت إيناس البنا

هل تحصل على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي؟ هذه المغذيات مهمة لنمو الخلايا السليمة، والحفاظ على جهاز المناعة لديك لدرء الأمراض، والمساعدة في امتصاص الكالسيوم حتى تظل عظامك قوية.

كما أنه يساعد في الوقاية من مرض الكساح عند الأطفال، وإلى جانب الكالسيوم، فإن ما يسمى بفيتامين أشعة الشمس يحمي من هشاشة العظام لدى كبار السن، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) .

يُنتج فيتامين (د) في جسمك عندما تصيب أشعة الشمس فوق البنفسجية بشرتك ، والكمية اليومية الموصي بها (RDA) من فيتامين (د) هي 600 وحدة دولية (IU) ، وهي 15 (ميكروجرام) لمعظم البالغين ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، تبلغ نسبة RDA 800 وحدة دولية (20 ميكروجرام).

هل تعاني من نقص فيتامين د؟ أضف هذه الأطعمة العشرة إلى نظامك الغذائي وفقا لموقع " Thehealthsite"

سمك السالمون

هذا الطعام الغني بالأوميجا 3 مليء أيضًا بفيتامينات أشعة الشمس.

الفطر

تختلف كميات فيتامين د اعتمادًا على كمية ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الفطر.

التونة

3 أوقية من التونة المعلبة في الماء تحتوي على 68 وحدة دولية من فيتامين د.

الحليب المدعم

كوب من الحليب كامل الدسم المدعم يحتوي على 95.6 وحدة دولية من فيتامين د.

عصير البرتقال



يمكن أن يضيف كوب واحد من عصير البرتقال المدعم 99.6 وحدة دولية من فيتامين د إلى المجموع اليومي.

الزبادي المدعم



يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين د الذي تحتاج إلى إضافته إلى نظامك الغذائي.

حبوب الصباح



يمكن أن يكون وعاء صحي من حبوب الصباح مع الفواكه والمكسرات مصدرًا رائعًا لفيتامين د.

صفار البيض

يحتوي صفار البيض أيضًا على دهون غذائية يحتاجها جسمك لامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل د.

سمك السردين



السردين مليء بالعناصر الغذائية مثل البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب والكالسيوم وفيتامين د.

زيت كبد سمك القد

إذا كنت لا تحب السمك ، فإن تناول زيت كبد الحوت هو طريقة أخرى لزيادة تناول فيتامين د.