يابانيون يلجأون لمدرسين "لتعلم الابتسامة" بعد انتهاء أمر ارتداء الكمامات

كتبت رباب فتحى

بعد ثلاث سنوات من إخفاء أفواههم خلف الأقنعة، يلجأ بعض اليابانيين إلى معلمي الابتسامة المتخصصين لإعادة تعلم فن رسم الابتسامة المبتهجة دون حرج.

ومنذ رفع النصيحة الرسمية بارتداء الأقنعة للمساعدة في منع انتشار وباء كورونا، اعترف الكثير من الناس بأنهم يكافحون للتكيف مع الحياة دون أغطية للوجه ، واعترف البعض أنهم نسوا كيفية الابتسام، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت كيكو كاوانو، مدرب بشركة Egaoiku "لتعليم الابتسامة" ، لصحيفة آساهي شيمبون : "بعد أن أصبح ارتداء الأقنعة أمرًا معتادًا، أتيحت للناس فرص أقل للابتسام ، وطور المزيد من الناس عقدة حول هذا الموضوع".

وأضافت "إن تحريك عضلات الوجه وإرخاءها هو مفتاح الابتسامة الجيدة. أريد أن يقضي الناس وقتًا في الابتسام بوعي من أجل صحتهم الجسدية والعقلية ".

واستخدم المشاركون مرايا محمولة باليد للتحقق من تقدمهم، مع تعديل البعض لتعبيراتهم حتى اقتنعوا بأنهم أعادوا اكتشاف ابتسامتهم الطبيعية قبل القناع.

وشهدت الشركة ارتفاع عدد المتقدمين بمقدار 4.5 مرة بعد أن أبلغت وسائل الإعلام لأول مرة عن إعادة التصنيف الوشيك للوباء في فبراير. بعد شهر، قالت الحكومة إن تغطية الوجه يجب أن يكون اختيارًا فرديًا ، وخفضت تصنيف خطورة الفيروس في مايو.

وقالت إحدى المشاركات، أكيكو تاكيزاوا البالغة من العمر 79 عامًا ، إنها متحمسة للعودة إلى حياتها قبل ارتداء القناع ، بمساعدة بسيطة من مدرب الابتسامة.

وقالت لصحيفة ماينيتشي شيمبون: "لم تتح لي الفرص لرؤية الناس خلال أزمة فيروس كورونا ولم أبتسم في الأماكن العامة". "ذكرني هذا بمدى أهمية الابتسام."

وتبدأ الفصول الدراسية، التي تحظى بشعبية خاصة بين النساء ، عادةً بتمارين لتخفيف توتر الوجه قبل أن يرفع المشاركون مراياهم المحمولة باليد إلى مستوى العين وثني أجزاء من وجوههم بما يتماشى مع تعليمات المدرب.

وقالت كيكو فى جلسة حديثة فى يوكوهاما وفقا لصحيفة "جابان تايمز" " لو كنت تفكر في الابتسام أو كنت سعيدًا ، و لم يكن لديك تعبير عن ذلك ، فلن يصل إلى من حولك."