وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد العمل بمستشفى القنطرة غرب المركزى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية خلال جولته المرورية، مستشفى القنطرة غرب المركزى الحالى، وأعمال التطوير بالمستشفى المطور الجديد، رافقه خلالها الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إداره العلاجى، والدكتور سلمان القاضى مدير مستشفى القنطره غرب، والدكتورة رنا صفوت عضو المكتب الفنى وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

بدأ وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد غرف الاستقبال والطوارئ ،وغرف الأشعة والصيدلية والعيادات، وراجع معدلات الترددات اليومية على العيادات والتى بلغت 474 متردد حتى وقت الزياره، كما إطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمه للمواطنين حيث إلتقى بالأطقم الطبية والمرضى بقسم الغسيل الكلوي، كما اطمأن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات بقسم الطوارئ بالمستشفى.

واستكمل الجولة بالمرور على مستشفى القنطره غرب المطوّر ، لمتابعه معدل الانجار بأعمال التطوير بالمستشفى الجديد ولمتابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على الوضع على الطبيعة حيث تم الانتهاء من تركيب ماكينات الغسيل بقسم الكلى بالمستشفى .

ووجه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الاعمال داخل القسم، لنقل مرضى الغسيل الكلوى للمستشفى الجديد استعدادا لبدء التشغيل التجريبى للمستشفى تمهيدا لتسليمها ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

واشاد الدكتور على حطب خلال جولته بتواجد وانتظام الأطقم الطبية بالمستشفى والصيدلية وجهود جميع العاملين مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية للمرضى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشات الصحية والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.