وكيل تعليم الوادى الجديد يشكل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادى الذى تم إجراءه اليوم لطلاب المحافظة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب حيث وردت شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان الجبر بصفة عامة وتضمنه نقاط عديدة أعلى من مستوى الطالب المتفوق.

وقال مدير التعليم بالمحافظة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن تلك التقارير بمثابة إجراء معتاد عقب كل امتحان يتم أداؤه ولا يرتبط بورود الشكاوى من الامتحانات كشرط لعمل التقرير مؤكدًا على أن المديرية تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التى تدعم مصلحة الطالب وتحقق المسار الصحيح للعملية التعليمية، بما لا يدع مجالًا لحدوث أخطاء تؤثر على مستوى الطلاب سلبا.

واضاف مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفى ضوء التقرير الذى ستقدمه اللجنة وثبوت ما من شأنه المساس بمصلحة الطالب سيتم مراعاة ذلك بعمليات التصحيح مؤكدًا اهتمامه الدائم بمصلحة الطلاب واعطائهم حقهم كاملا، مطمئنا أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة وأن مصلحة الطالب هى الأهم وفى المقام الأول.

وكان العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية أكدوا صعوبة امتحان الجبر الذى أداه الطلاب اليوم الثلاثاء فى 119 لجنة امتحانية على مستوى مراكز وقرى المحافظة واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات فضلا عن توافر الأجواء المناسبة أمام الطلاب من الهدوء والتهوية الجيدة والنظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة.