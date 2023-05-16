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وكالة الأنباء السودانية: الفريق البرهان يصدر قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:43 ص
وكالة الأنباء السودانية: الفريق البرهان يصدر قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة عبد الفتاح البرهان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى باعفاء الفريق أول شرطة حقوقي/ عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

 

وأمس أصدر، عبد الفتاح البرهان، سلسلة قرارات، تتعلق بالجيش وبنك السودان والخارجية السودانية، فقد قام بانهاء خدمة بعض السفراء والمسئولين، من بينهم السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية.

 

ووفقا لصحيفة السودانى، وجه البرهان وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

 

كما قام رئيس مجلس السيادة السودانى بإحالة 4 ضباط للتقاعد بالمعاش اعتبارا من اليوم بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

 

والضباط هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

 

كما أعفى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى محافظ بنك السودان حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه. و وجه وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

 

كما قرر أيضا تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان وفروعها فى الخارج.

 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار نص على منع صرف أى استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على أن لا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ.


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