وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالمحافظة

كتبت أسماء نصار

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، سبل التعاون، ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم المزارعين.

وبحث الجانبان دعم مشروع واحة الحرير، والذى يتم تنفيذه بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعى من دودة القز، وكذلك التوسع فى زراعات التوت بالمحافظة، للنهوض بهذا المشروع القومى الهام، وزيادة الإنتاج من الحرير الطبيعى.

كما بحثا أيضا دعم وتنمية المحطة البحثية بالوادى الجديد، بما يساهم فى تحقيق تنمية زراعية شاملة فى المحافظة، فضلا عن الاهتمام بمشروعات الزراعة العضوية، كما بحثا أيضا التوسع فى إجراء التجارب لاستنباط أصناف جديده من القمح، فضلا عن دعم التجارب الجيدة فى هذا المجال.

واستعرض الجانبان أيضا خلال الاجتماع، سبل دعم وتشجيع الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة النباتية بمحافظة الوادى الجديد.